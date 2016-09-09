İşte 3. hafta maçları
Futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 3. hafta maçları oynanacak, Spor Toto 2. ve 3. Lig'e ise 2. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
- Spor Toto Süper Lig
Yarın:
17.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Adanaspor-Gaziantepspor (5 Ocak Fatih Terim)
20.00 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Ankara 19 Mayıs)
21.15 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor (Vodafone Arena)
11 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-Akhisar Belediyespor (Çaykur Didi)
17.00 Trabzonspor-Osmanlıspor (Hüseyin Avni Aker)
20.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya)
20.00 Fenerbahçe-Bursaspor (Ülker)
- TFF 1. Lig
Yarın:
17.00 Boluspor-Mersin İdmanyurdu (Bolu Atatürk)
17.00 Elazığspor-Ümraniyespor (Elazığ Atatürk)
18.00 Denizlispor-Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)
18.00 Manisaspor- Eskişehirspor (Manisa 19 Mayıs)
20.00 Şanlıurfaspor-Giresunspor (Şanlıurfa GAP Arena)
20.00 Samsunspor-Sivasspor (Samsun 19 Mayıs)
11 Eylül Pazar:
18.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Adana Demirspor (Kamil Ocak)
20.00 Balıkesirspor-Göztepe (Balıkesir Atatürk)
20.00 Altınordu-Bandırmaspor (İzmir Atatürk)
- Spor Toto 2. Lig
Beyaz Grup
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Yarın:
15.30 Ofspor-Keçiörengücü (Of İlçe)
15.30 Sivas Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
15.30 Amed Sportif Faaliyetler- Konya Anadolu Selçukspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
16.00 Hacettepe-İstanbulspor (Cebeci İnönü)
16.30 Pendikspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Pendik)
16.30 Kocaeli Birlikspor-Anadolu Üsküdar 1908 (Kocaeli Alparslan Türkeş)
16.30 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vefa)
19.00 Kahramanmaraşspor-Nazilli Belediyespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
20.00 Bucaspor-Fethiyespor (Yeni Buca)
Kırmızı Grup
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Yarın:
15.30 Gümüşhanespor-Menemen Belediyespor (Gümüşhane Yenişehir)
15.30 Hatayspor-Kastamonuspor 1966 (Antakya Atatürk)
16.00 Niğde Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Niğde 5 Şubat)
16.00 Tokatspor-1461 Trabzon (Tokat Gaziosmanpaşa)
16.30 Karşıyaka-Tuzlaspor (İzmir Atatürk)
16.30 Aydınspor 1923-Kayseri Erciyesspor (Adnan Menderes)
16.30 İnegölspor-BUGSAŞ Spor (İnegöl İlçe)
16.30 Sarıyer-Eyüpspor (Yusuf Ziya Öniş)
16.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk)
- Spor Toto 3. Lig
1. Grup
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Yarın:
15.30 Van Büyükşehir Belediyespor-Kütahyaspor (Van Atatürk)
15.30 24 Erzincanspor-Çorum Belediyespor (Erzincan 13 Şubat)
15.30 Cizrespor-Bayburt Grup Özel İdare (Cizre İlçe)
15.30 Erzin Belediyespor-Karacabey Birlikspor (Erzin İlçe)
16.00 Ankara Demirspor-Kocaelispor (TCDD Ankara Demirspor)
16.30 Gölcükspor-Altay (Gölcük)
16.30 Tekirdağspor-Kartalspor (Namık Kemal)
16.30 Sancaktepe Belediyespor-Kozan Belediyespor (Sancaktepe Belediyesi)
16.30 Beylerbeyi-Kızılcabölükspor (Beylerbeyi 75. Yıl)
2. Grup
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Yarın:
15.30 Batman Petrolspor-Düzcespor (Batman 16 Mayıs)
16.00 Türk Metal Kırıkkalespor-Kırıkhanspor (Fikret Karabudak)
16.30 Silivrispor-Dersimspor (Silivri)
16.30 Kemerspor 2003-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Dr. Fehmi Öncel)
16.30 Yeşil Bursa-Erbaaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
16.30 Derincespor-Halide Edip Adıvarspor (İzmit İsmetpaşa)
16.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yomraspor (Mümin Özkasap)
16.30 Çatalcaspor-Pazarspor (Ziya Altınoğlu)
20.00 Dardanelspor-Tire 1922 (Çanakkale 18 Mart)
3. Grup
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Yarın:
15.30 12 Bingölspor-Orduspor (Tunceli Atatürk)
15.30 Düzyurtspor-Payasspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
16.00 Ankara Adliyespor-Darıca Gençlerbirliği (Ankara OSTİM)
16.00 Tarsus İdmanyurdu-Elaziz Belediyespor (Tarsus İlçe)
16.30 Maltepespor-Denizli Büyükşehir Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)
16.30 Muğlaspor-Orhangazispor (Muğla Atatürk)
16.30 Bayrampaşa-Diyarbekirspor (İstanbul Büyükşehir Belediye)
16.30 Bergama Belediyespor-Sakaryaspor (Bergama 14 Eylül)
19.00 Afjet Afyonspor-Sultanbeyli Belediyespor (Afyonkarahisar Yenişehir)
- 09 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 09:57
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
İşte 3. hafta maçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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