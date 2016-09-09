İşte 3. hafta maçları

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Süper Lig

Yarın:

17.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Adanaspor-Gaziantepspor (5 Ocak Fatih Terim)

20.00 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Ankara 19 Mayıs)

21.15 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor (Vodafone Arena)

11 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Akhisar Belediyespor (Çaykur Didi)

17.00 Trabzonspor-Osmanlıspor (Hüseyin Avni Aker)

20.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya)

20.00 Fenerbahçe-Bursaspor (Ülker)

- TFF 1. Lig

Yarın:

17.00 Boluspor-Mersin İdmanyurdu (Bolu Atatürk)

17.00 Elazığspor-Ümraniyespor (Elazığ Atatürk)

18.00 Denizlispor-Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)

18.00 Manisaspor- Eskişehirspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Şanlıurfaspor-Giresunspor (Şanlıurfa GAP Arena)

20.00 Samsunspor-Sivasspor (Samsun 19 Mayıs)

11 Eylül Pazar:

18.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Adana Demirspor (Kamil Ocak)

20.00 Balıkesirspor-Göztepe (Balıkesir Atatürk)

20.00 Altınordu-Bandırmaspor (İzmir Atatürk)

- Spor Toto 2. Lig

Beyaz Grup

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Yarın:

15.30 Ofspor-Keçiörengücü (Of İlçe)

15.30 Sivas Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

15.30 Amed Sportif Faaliyetler- Konya Anadolu Selçukspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

16.00 Hacettepe-İstanbulspor (Cebeci İnönü)

16.30 Pendikspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Pendik)

16.30 Kocaeli Birlikspor-Anadolu Üsküdar 1908 (Kocaeli Alparslan Türkeş)

16.30 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vefa)

19.00 Kahramanmaraşspor-Nazilli Belediyespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

20.00 Bucaspor-Fethiyespor (Yeni Buca)

Kırmızı Grup

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Yarın:

15.30 Gümüşhanespor-Menemen Belediyespor (Gümüşhane Yenişehir)

15.30 Hatayspor-Kastamonuspor 1966 (Antakya Atatürk)

16.00 Niğde Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Niğde 5 Şubat)

16.00 Tokatspor-1461 Trabzon (Tokat Gaziosmanpaşa)

16.30 Karşıyaka-Tuzlaspor (İzmir Atatürk)

16.30 Aydınspor 1923-Kayseri Erciyesspor (Adnan Menderes)

16.30 İnegölspor-BUGSAŞ Spor (İnegöl İlçe)

16.30 Sarıyer-Eyüpspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk)

- Spor Toto 3. Lig

1. Grup

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Yarın:

15.30 Van Büyükşehir Belediyespor-Kütahyaspor (Van Atatürk)

15.30 24 Erzincanspor-Çorum Belediyespor (Erzincan 13 Şubat)

15.30 Cizrespor-Bayburt Grup Özel İdare (Cizre İlçe)

15.30 Erzin Belediyespor-Karacabey Birlikspor (Erzin İlçe)

16.00 Ankara Demirspor-Kocaelispor (TCDD Ankara Demirspor)

16.30 Gölcükspor-Altay (Gölcük)

16.30 Tekirdağspor-Kartalspor (Namık Kemal)

16.30 Sancaktepe Belediyespor-Kozan Belediyespor (Sancaktepe Belediyesi)

16.30 Beylerbeyi-Kızılcabölükspor (Beylerbeyi 75. Yıl)

2. Grup

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Yarın:

15.30 Batman Petrolspor-Düzcespor (Batman 16 Mayıs)

16.00 Türk Metal Kırıkkalespor-Kırıkhanspor (Fikret Karabudak)

16.30 Silivrispor-Dersimspor (Silivri)

16.30 Kemerspor 2003-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Dr. Fehmi Öncel)

16.30 Yeşil Bursa-Erbaaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

16.30 Derincespor-Halide Edip Adıvarspor (İzmit İsmetpaşa)

16.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yomraspor (Mümin Özkasap)

16.30 Çatalcaspor-Pazarspor (Ziya Altınoğlu)

20.00 Dardanelspor-Tire 1922 (Çanakkale 18 Mart)

3. Grup

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Yarın:

15.30 12 Bingölspor-Orduspor (Tunceli Atatürk)

15.30 Düzyurtspor-Payasspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

16.00 Ankara Adliyespor-Darıca Gençlerbirliği (Ankara OSTİM)

16.00 Tarsus İdmanyurdu-Elaziz Belediyespor (Tarsus İlçe)

16.30 Maltepespor-Denizli Büyükşehir Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)

16.30 Muğlaspor-Orhangazispor (Muğla Atatürk)

16.30 Bayrampaşa-Diyarbekirspor (İstanbul Büyükşehir Belediye)

16.30 Bergama Belediyespor-Sakaryaspor (Bergama 14 Eylül)

19.00 Afjet Afyonspor-Sultanbeyli Belediyespor (Afyonkarahisar Yenişehir)