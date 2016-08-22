 AFDK yeniden oluşturuldu – Fotomaç – 22 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    AFDK yeniden oluşturuldu

    AFDK yeniden oluşturuldu

    Federasyonu (), Amatör Futbol Disiplin Kurulunu (AFDK) yeniden oluşturdu.

    'den yapılan açıklamada, Tacar Çağlar'ın başkanlığında yeniden oluşturulan kurulda Bilgen Oltulu, Hasan Oymak, Rıza Tosunay, Çağlar Kurt, Rece Ali Er ve Esin Güler'in asıl üye olarak belirlendiği ifade edildi.

    Kurulun yedek üyelerinin ise Celalettin Deniztoker, Mehmet Boslu, Dilek Yücel Koçak, Hatip Çopur, Ömer Koçak ve Ahmet Ural'dan oluştuğu kaydedildi.

    1. 22 Ağustos 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:49
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