AFDK yeniden oluşturuldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Amatör Futbol Disiplin Kurulunu (AFDK) yeniden oluşturdu.
TFF'den yapılan açıklamada, Tacar Çağlar'ın başkanlığında yeniden oluşturulan kurulda Bilgen Oltulu, Hasan Oymak, Rıza Tosunay, Çağlar Kurt, Rece Ali Er ve Esin Güler'in asıl üye olarak belirlendiği ifade edildi.
Kurulun yedek üyelerinin ise Celalettin Deniztoker, Mehmet Boslu, Dilek Yücel Koçak, Hatip Çopur, Ömer Koçak ve Ahmet Ural'dan oluştuğu kaydedildi.
- 22 Ağustos 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:49
- Gomez başardı, sıra Talisca’da
Toplam 13
Yorum
BEYAZ sosanin yeri dolmaz diyorlardi,ama sosa su anda milanda vasati gecemiyor zar zor oynama sansi buluyor, 1 sosa gitti 2 sosa geldi (talisca ve gokhan inler) arti 7.5 milyon euro:)))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 45
Yorum
toparli mardinli Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
- Stoch yine kayıp
Toplam 4
Yorum
toparlı47 Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
AFDK yeniden oluşturuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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