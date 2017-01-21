''Irkçılık Fransa'da legal mi?''
Ligue 1 takımlarından Nice'te forma giyen Gana asıllı İtalyan futbolcu Mario Balotelli, dün ligde konuk oldukları ve 1-1 sona eren Bastia karşılaşmasında, ev sahibi taraftarların kendisine yönelik yaptığı ırkçı hareketlere tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden açıklamada bulunan 26 yaşındaki futbolcu, paylaştığı siyah fotoğrafla birlikte, "Fransız halkına bir sorum var. Bastia taraftarlarının maç boyunca maymun sesi çıkarması, 'uh uh' demesi ve disiplin komisyonlarının bir şey yapmaması normal mi? Yani ırkçılık Fransa'da legal mi? Ya da sadece Bastia'da? Futbol inanılmaz bir spor. Bastia taraftarı gibi insanlar bunu korkunç yapıyor." ifadelerini kullandı.
Sezon başında Nice ile bir yıllık sözleşme imzalayan Balotelli, tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta 10 gol kaydetti.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:37
- İlk hedef Olunga
Toplam 21
Yorum
ÇIKIŞ İÇİN VİZYON PORTO OLMALIDIR bu takıma ibrahimovic fabregas olsa bile bu takım gider karabüke yenilir. Vizyon KOCAMAN SIFIR hep günlük yaşıyor ihityarlar END
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 31
Yorum
Ali koskoca takımı ne hale getirmişler yazık günah ya acınası bir futbol kaleye şut çekemedik
- Cüneyt Çakır golü Yasin Öztekin'e sordu
Toplam 13
Yorum
ilahi adalet yerini buldu hakan baltayı daha önce atmalıydı,,,,yasin elle attı ,,,çakır birde gidip yasine soruyor rezilliğe bak....
''Irkçılık Fransa'da legal mi?'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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