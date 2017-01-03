PSG, Draxler'i bitirdi
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Alman hücum futbolcusu Julian Draxler ile 2021'e kadar sözleşme imzaladı.
Sözleşme sonrası PSG'ye gelmekten memnun olduğunu belirten Draxler, "Kariyerimde ilk kez yeni bir ülkeyi ve ligi keşfedeceğim. Son yıllarda büyük futbolcuların katıldığı bir takıma adım atmak gurur verici. PSG'nin yeni zaferler kazanması için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04 ve Wolfsburg formaları giyen Draxler, 153 maçta 23 gol atıp 26 asist yaptı.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 14:34
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 58
Yorum
ERSUN BEY EKİCİ ARIZALI...ATIF DAHA FAYDALI..İKİNCİ YARIDA TRABZONA BİR NEVİ FENER DESTEĞİ..FENER NOLACAK BÖLE.
- ''İkinci yarıda uçacağım''
Toplam 12
Yorum
/*/ senin adını uçurtma koyduk biz..ama hep tel-e takılıyorsun hacı..
- ''İkinci yarıda uçacağım''
Toplam 12
Yorum
rotuş dokunsalar ... yerde 7 takla atıyorsun..sen topçu musun. ..bir kendine bak eski maçlarından..hep aynı volkansın.
PSG, Draxler'i bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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