 Draxler PSG’de – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Draxler ’de

    Draxler PSG’de
    Alman futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden birisi olan 'lu Julian Draxler, 36 milyon Euro'ya Paris Saint Germain'e transfer oldu. Fransız ekibi, 23 numaralı formayı giyecek olan 23 yaşındaki orta saha ile 4 yıllığına anlaştı.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
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