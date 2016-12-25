Draxler PSG’de
Alman futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden birisi olan Wolfsburg'lu Julian Draxler, 36 milyon Euro'ya Paris Saint Germain'e transfer oldu. Fransız ekibi, 23 numaralı formayı giyecek olan 23 yaşındaki orta saha ile 4 yıllığına anlaştı.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
Draxler PSG’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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