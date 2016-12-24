İşte Julian Draxler'in yeni takımı
Alman ekibi Wolfsburg'un 23 yaşındaki futbolcusu Draxler'in, Paris Saint-Germain ile 4 yıllığına anlaştığı duyuruldu.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG) Alman futbolcu Julian Draxler'i renklerine bağladı.
Draxler'in formasını giydiği Alman Wolfsburg Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun PSG ile 4 yıllığına anlaştığı bildirildi. Futbolcunun alacağı ücret hakkında bilgi verilmezken Fransız basını, PSG'nin Wolfsburg'a 40 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 153 maçta boy gösteren Alman futbolcu, 23 gol atıp 26 asist yaptı.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 14:58
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Toplam 14
Yorum
mocha de jong ve wiel kazılarını görmezden gelmeyin beyler :D
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Yorum
krestic bunla ozan fazla kolpacino izliyolar
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Toplam 14
Yorum
adrian ismail köybaşı ne yaptı da sizde kaptan olarak değerlendi peki bahsi geçen tezarühatı güle oynaya hoplaya zıplaya söylerken sonrasında gelip ezeli rakipte kaptan yapmak neyin kafasıdır boş yapmayın bi zahmet
İşte Julian Draxler'in yeni takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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