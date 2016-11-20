Nice koltuğu bırakmıyor
Fransa Ligue 1'in 13. hafta mücadelesinde Nice, deplasmanda Saint-Etienne'yi 1-0'la geçti.
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta, Nice'e galibiyeti getiren golü 63. dakikada Valentin Eysseric kaydetti.
Bu sonuçla 32 puana yükselen Nice, liderliğini sürdürdü. St. Etienne ise 18 puanla haftayı 9. sırada kapattı.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:16
- ''Taraftarlar umarım gelmeye devam eder''
Toplam 10
Yorum
kanaryadan kartala Siz gülmeye devam edin bakalim ama 2 hafta sonra sira sizde bunuda sakin unutmayin .eee dile kolay sizde 11 senedir kücük emrah gibi boynu bükükleri oynuyorsunuz 2 hafta sonra 12 sene olacak ALLAHIN IZNIYLE ;-) yani simdilik devam gülün KABUSLU O GECEYI YASAMADAN ÖNCE KARA KARGALAR:-)))
- İşte coşturan o konuşma!
Toplam 15
Yorum
Robin van persie Kazanamadı. :) hayal kurmak iyidir güzeldir ama sadece hayaldir
- İşte maçın yıldızının açıklaması
Toplam 21
Yorum
nıko arkadaş fenerbahçe galatasarayı yenıyor derbının kralı gs ve fenerdır beşiktaşlılarda bı havalar bı havalr kendılerını uzayda goruyorlar sizde geleceksınız kadıkoye o atmosfere
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