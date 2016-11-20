 Nice koltuğu bırakmıyor – Fotomaç – 20 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    koltuğu bırakmıyor

    Nice koltuğu bırakmıyor

    'in 13. hafta mücadelesinde , deplasmanda Saint-Etienne'yi 1-0'la geçti.

    İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta, Nice'e galibiyeti getiren golü 63. dakikada Valentin Eysseric kaydetti.

    Bu sonuçla 32 puana yükselen Nice, liderliğini sürdürdü. ise 18 puanla haftayı 9. sırada kapattı.

    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nice koltuğu bırakmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.