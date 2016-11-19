PSG takibi bırakmadı!
PSG konuk ettiği Nantes'ı 2-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.
Fransa Ligue 1'in 13. hafta mücadelesinde PSG evinde Nantes'ı konuk etti. Maçta ilk golü 13. dakikada Angel Di Maria attı ve takımını 1-0 öne geçirdi ve İlk yarı Paris Saint Germain'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda da hata yapmayan PSG, 90. dakikada Jese'nin penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı. Maçta başka gol olmadı ve başkent ekibi rakibini 2-0'la mağlup etmeyi başardı.
Bu sonuçla PSG puanını 29'a çıkararak maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Nantes ise 12 puanla 16. sırada kaldı.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:47
- "Bizi alakadar etmiyor"
Toplam 7
Yorum
baron Bjk ye ezik diyen arkadas puan cetveline bak sirana bak ondan snra yorum yap kume dusmemeye oynuyosunuz farkindamisin .kume dusme ihtimaliniz sampiyon olmaktan cok cok daha fazla
- Beşiktaş Adana'dan lider dönüyor
Toplam 9
Yorum
isminiz İşine bak kardeşim kıskanma tmmmi
- Beraberliği kesinlikle istemiyorum
Toplam 9
Yorum
kupa Maçın nerede oynanacağına Federasyon karar verdi.GS değil.Maçın kadıköy de oynanmasına GS karar vermedi.Bu sevinç niye acaba ?
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