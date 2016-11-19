 PSG takibi bırakmadı! – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    takibi bırakmadı!

    PSG takibi bırakmadı!

    konuk ettiği 'ı 2-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.

    'in 13. hafta mücadelesinde evinde 'ı konuk etti. Maçta ilk golü 13. dakikada Angel Di Maria attı ve takımını 1-0 öne geçirdi ve İlk yarı Paris Saint Germain'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

    İkinci yarıda da hata yapmayan PSG, 90. dakikada Jese'nin penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı. Maçta başka gol olmadı ve başkent ekibi rakibini 2-0'la mağlup etmeyi başardı.

    Bu sonuçla PSG puanını 29'a çıkararak maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Nantes ise 12 puanla 16. sırada kaldı.

    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:47
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