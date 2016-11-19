PSG takibi bırakmadı!

Fransa Ligue 1'in 13. hafta mücadelesinde PSG evinde Nantes'ı konuk etti. Maçta ilk golü 13. dakikada Angel Di Maria attı ve takımını 1-0 öne geçirdi ve İlk yarı Paris Saint Germain'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da hata yapmayan PSG, 90. dakikada Jese'nin penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı. Maçta başka gol olmadı ve başkent ekibi rakibini 2-0'la mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla PSG puanını 29'a çıkararak maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Nantes ise 12 puanla 16. sırada kaldı.