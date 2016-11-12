 Terörist değil müslümanım – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Terörist değil müslümanım

    Terörist değil müslümanım

    Fransız gazeteci Daniel Riolo, bir dönem F.Bahçe ile adı anılan Younes hakkında çalıştığı radyoda skandal sözler etti.

    Riola, Faslı yıldız için, "Transfer edilmesi büyük hata. Çok fazla ibadet ediyor. Başka bir dünyaya geçmiş. Sanki daha fazlası gibi" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin üzerine , "Ben bir Müslümanım ve gereklerini yerine getiriyorum. Ne yani terörist miyim?" diyerek sert çıktı. Riolo'nun çalıştığı radyo, Belhanda ve kulübü Nice'ten özür diledi.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:40
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