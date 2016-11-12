Terörist değil müslümanım
Fransız gazeteci Daniel Riolo, bir dönem F.Bahçe ile adı anılan Younes Belhanda hakkında çalıştığı radyoda skandal sözler etti.
Riola, Faslı yıldız için, "Transfer edilmesi büyük hata. Çok fazla ibadet ediyor. Başka bir dünyaya geçmiş. Sanki daha fazlası gibi" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin üzerine Belhanda, "Ben bir Müslümanım ve gereklerini yerine getiriyorum. Ne yani terörist miyim?" diyerek sert çıktı. Riolo'nun çalıştığı radyo, Belhanda ve kulübü Nice'ten özür diledi.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tribünün lideri Galatasaray
Toplam 3
Yorum
sas sezon başından başlayarak hesaplanmış zaten haberde yazıyor
- "Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
Toplam 13
Yorum
Bahadır Neden rezil olacakmış, Kadıköy'de en son ne zaman yendiniz?
- "Trabzon şehrine bakınca bazıları..."
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Yorum
alper bir büyük takımın topcusu nasıl gelecek yıl odaklı düşünür abi çıkacaksın bu yıl oynayacaksın topunu şampiyon olamasan da en azından ilk 4-5 bandında olacaksın kaç yıldır gelecek sezon diye diye gelecek sezon sihirli el mi değecek takıma messi fln mı gelecek
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