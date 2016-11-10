 Müslüman futbolcu için şok sözler – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Müslüman futbolcu için şok sözler

    Müslüman futbolcu için şok sözler

    Fransa'da futbol oynayan Belhanda, hadsiz bir gazetecinin sözleri karşısında çılgına döndü.

    Fransa Lig 1 ekiplerinden Nice forması giyen Faslı futbolcu Younes Belhanda, 'müslüman' olmasından dolayı Fransız bir gazetecinin sözlü saldırısına uğradı.

    Belhanda hakkında bir radyo programında konuşan Daniel Riolo, Belhanda'nın transfer edilmesini 'büyük hata' olarak yorumladı. Bunun sebebini oyuncunun müslüman olmasına bağlayan Riolo, "Çok fazla ibadet ediyor. Başka bir dünyaya geçmiş. Pek futbolcuya da benzemiyor. Sanki daha fazlası gibi..." ifadelerini kullandı.

    NEYİM BEN? TERÖRİST Mİ?

    Bu sözlerin Belhanda ve Nice cephesinden tepki çekmesi uzun sürmedi. Konuyla ilgili konuşan başarılı orta saha oyuncusu, "Neden bir futbolcu hakkında böyle şeyler konuşuluyor. Benim müslüman olmamın konuyla nasıl bir bağlantısı var? Ben bir müslümanım. Terörist miyim?" diyerek sert çıktı.

    ÖZÜR DİLEDİLER

    Belhanda ayrıca terör olaylarının her yerde olduğunu ve hiçbir dinle bağlantısı kurulamayacağını söylerken, gençlere örnek olmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

    Yaşananların ardından Riolo'nun çalıştığı radyo, Belhanda ve Nice'ten özür dileyen bir mesaj yayınladı.

    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:05
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