PSG dört köşe!
Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain lider Nice'in kaybettiği haftada fırsat tepmedi, Parc des Prince'de konuk ettiği Rennes'i 4-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın başından itibaren üstün bir oyun ortaya koyan PSG, 31. dakikada Gelson Fernandes'in kendi kalesine attığı golle perdeyi açtı. 42. dakikada sahneye çıkan Cavani, şık bir aşırtma golü ile kaydetti. Ancak golden bir kaç dakika sonra sakatlanan Uruguaylı golcü oyuna devam edemedi.
67. dakikada Adrien Rabiot ve 79. dakikada Veratti ile 2 gol daha bulan PSG maçı da 4-0 kazandı.
Bu galibiyetle puanını 26 yapan PSG, lider Nice ile puan farkını üçe indirdi. Rennes ise 20 puanda kaldı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:49
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 146
Yorum
Düsseldorf'lu Bir süpürge alda git kendi kapının önünü temizle ...Zira birikmiş o kadar çok şey varki .......
- Kalkavan skandalı
Toplam 7
Yorum
ismail bunlar hakem deyil türk futbolunun düşmanı basit ve satılık tipler
- Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Toplam 5
Yorum
19907 mete kalkavan beşiktaşa kalkavan oldu düngece bu hakem beşiktaşlı eski yöneticinin yiğeni fedarasyon başkanı beşiktaşlı daha ne olsun 2senedir kim korunuyor belli
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