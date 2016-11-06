 PSG dört köşe! – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    PSG dört köşe!

    PSG dört köşe!

    'de lider Nice'in kaybettiği haftada fırsat tepmedi, Parc des Prince'de konuk ettiği 'i 4-0 mağlup etti.

    Karşılaşmanın başından itibaren üstün bir oyun ortaya koyan PSG, 31. dakikada Gelson Fernandes'in kendi kalesine attığı golle perdeyi açtı. 42. dakikada sahneye çıkan Cavani, şık bir aşırtma golü ile kaydetti. Ancak golden bir kaç dakika sonra sakatlanan Uruguaylı golcü oyuna devam edemedi.

    67. dakikada Adrien Rabiot ve 79. dakikada Veratti ile 2 gol daha bulan PSG maçı da 4-0 kazandı.

    Bu galibiyetle puanını 26 yapan PSG, lider Nice ile puan farkını üçe indirdi. ise 20 puanda kaldı.

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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