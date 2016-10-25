 Marsilya sıfır çekti – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Marsilya sıfır çekti

    Marsilya sıfır çekti
    Fransa'da Marsilya deplasmanda PSG ile 0-0 berabere kalırken rekor kırdı! Marsilya yüzde 70'e 30 top oynama oranıyla ezilirken rakip 14 şut attı. PSG kalesine 1 şut dahi atmayan Marsilya alay konusu oldu.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:39
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