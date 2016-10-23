PSG yara aldı!
Fransa Ligue 1'in 10. hafta mücadelesinde PSG evinde Marsilya ile golsüz berabere kaldı.
Evinde konuk ettiği Marsilya karşısında ilk düdükten itibaren etkili bir oyun ortaya koyan PSG ilk yarıda Cavani ve Di Maria ile gole yaklaşsada sonucu değiştiremedi ve ilk yarı 0-0'lık skorla sona erdi.
İkinci yarıda da gol için yüklenen PSG bir türlü skoru değiştiremedi ve sahadan bir puanla ayrılarak zirve yolunda ağır bir yara aldı.
Bu sonuçla puanını 20'ye yükselten Paris ekibi ligde 3. sıradaki yerinde kalırken Marsilya ise 13 puanla 11. sıraya yükseldi.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:01
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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