 PSG yara aldı! – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    yara aldı!

    PSG yara aldı!

    Fransa Ligue 1'in 10. hafta mücadelesinde evinde ile golsüz berabere kaldı.

    Evinde konuk ettiği karşısında ilk düdükten itibaren etkili bir oyun ortaya koyan ilk yarıda Cavani ve Di Maria ile gole yaklaşsada sonucu değiştiremedi ve ilk yarı 0-0'lık skorla sona erdi.

    İkinci yarıda da gol için yüklenen PSG bir türlü skoru değiştiremedi ve sahadan bir puanla ayrılarak zirve yolunda ağır bir yara aldı.

    Bu sonuçla puanını 20'ye yükselten Paris ekibi ligde 3. sıradaki yerinde kalırken Marsilya ise 13 puanla 11. sıraya yükseldi.

    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:01
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