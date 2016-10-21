 Garcia, Olympique Marsilya ’da – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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HEPSİ
    21 Ekim 2016, Cuma
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    Garcia, Olympique ’da

    Garcia, Olympique Marsilya ’da
    Fransa Birinci Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique 'nın başına teknik direktör Rudi Garcia'yı getirdi. Son olarak İtalya'nın ekibinde görev yapan 52 yaşındaki Fransız teknik adamın Olympique Marsilyaile 3 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:40
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