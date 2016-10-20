Marsilya'da Rudi Garcia dönemi

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak İtalya'nın Roma ekibinde görev yapan 52 yaşındaki Fransız teknik adam Garcia ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Teknik direktörlük kariyerine Fransa'nın Saint-Etienne takımında başlayan Rudi Garcia, ülkesinin Dijon, Le Mans ve Lille ekiplerinde de görev yaptı.

Lille ile 2010-2011 sezonunda Ligue 1 ve Fransa Kupası'nı kazanan Rudi Garcia, France Football dergisi tarafından 2011, 2013 ile 2014 yıllarında en iyi Fransız teknik direktör seçildi.