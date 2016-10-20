 Marsilya'da Rudi Garcia dönemi – Fotomaç – 20 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'da Rudi Garcia dönemi

    Marsilya'da Rudi Garcia dönemi

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique , takımın başına Rudi Garcia'yı getirdi.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak İtalya'nın ekibinde görev yapan 52 yaşındaki Fransız teknik adam Garcia ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Teknik direktörlük kariyerine Fransa'nın takımında başlayan Rudi Garcia, ülkesinin Dijon, ve ekiplerinde de görev yaptı.

    Lille ile 2010-2011 sezonunda Ligue 1 ve Fransa Kupası'nı kazanan Rudi Garcia, France Football dergisi tarafından 2011, 2013 ile 2014 yıllarında en iyi Fransız teknik direktör seçildi.

    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Marsilya'da Rudi Garcia dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.