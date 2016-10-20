Marsilya'da Rudi Garcia dönemi
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Marsilya, takımın başına Rudi Garcia'yı getirdi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak İtalya'nın Roma ekibinde görev yapan 52 yaşındaki Fransız teknik adam Garcia ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Teknik direktörlük kariyerine Fransa'nın Saint-Etienne takımında başlayan Rudi Garcia, ülkesinin Dijon, Le Mans ve Lille ekiplerinde de görev yaptı.
Lille ile 2010-2011 sezonunda Ligue 1 ve Fransa Kupası'nı kazanan Rudi Garcia, France Football dergisi tarafından 2011, 2013 ile 2014 yıllarında en iyi Fransız teknik direktör seçildi.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:13
- Manchester seni iyi tanır
Toplam 12
Yorum
ihtiyar fenerli Bu gece herşeye rağmen galip geleceğiz inanıyorum hadi Allah yardımcınız olsun gönlümüzden geçen galibiyetle dönün memlekete.
- Beşiktaş gözünü Süper Lig'e çevirdi
Toplam 3
Yorum
ihtiyar fenerli Dün bir yorum yazmıştım Beşiktaşın destanla döneneceğine inanmıştım bunuda gösteren Allaha şükürler olsun bir fenerli olarak gurur duydum.
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 2
Yorum
Veli Kazak 3. gole cok dikkatli baktim, ofsayt degildi. Yavas cekimde cok net belli oluyor. Aboubakar ofsayt degil.
Marsilya'da Rudi Garcia dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.