Olympique Marsilya satıldı!
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Marsilya'nın ABD'li iş adamı Frank McCourt'a satışıyla ilgili imza atıldı.
ABD'nin beyzbol takımlarından Los Angeles Dodgers'ın eski sahibi 63 yaşındaki McCourt, yaptığı kısa açıklamada, geçen sezon Fransa Birinci Futbol Ligi'ni (Ligue 1) 13'üncü sırada tamamlayan ve şu anda 12'nci basamakta bulunan Olympique Marsilya'nın daha iyi yerlere gelebilmesi için gerekli kaynak ve cesarete sahip olduklarını ifade etti. McCourt, Olympique Marsilya'nın saha içi ve dışında yaşadığı bazı zorlukların taraftarları olumsuz etkilediğinin farkında olduğunu da belirtti.
ABD'li iş adamı daha önce yaptığı açıklamada kulübe 200 milyon avro yatırım yapacağını bildirmişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1993'te elde ettiği zaferle bu organizasyonu kazanan tek Fransız takımı olan Olympique Marsilya, 9 kez Ligue 1 şampiyonu olsa da Paris Saint-Germain'in beş yıl önce Katarlılar tarafından satın alınmasının ardından ligdeki etkisini yitirmişti.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 11:11
- Beşiktaş, Napoli deplasmanında
Toplam 2
Yorum
32.adam SALDIR BEŞİKTAŞ'IM OLEEYYYYYY
- Kırılma anı; Pot’un işareti
Toplam 1
Yorum
veli saygın kırılma anı: 1. wielin terine şenerin alınmaması,2. alperin değiştirilmesi 3. volkan demirelin geri dönüşünü iptal etmesi 4. topa vurmaktan kaçınılması
- Oğuzhan hariç tam kadro
Toplam 1
Yorum
32.adam Oğuzhan'ın ayağı kırıldı da biz mi duymadık?
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