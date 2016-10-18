Olympique Marsilya satıldı!

Olympique Marsilya 'nın eski sahibi Rus asıllı İsviçreli iş kadını Margarita Louis-Dreyfus, anlaşmanın imzalandığını yaptığı yazılı açıklamayla duyururken, satışın mali yönü hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.

ABD'nin beyzbol takımlarından Los Angeles Dodgers'ın eski sahibi 63 yaşındaki McCourt, yaptığı kısa açıklamada, geçen sezon Fransa Birinci Futbol Ligi'ni (Ligue 1) 13'üncü sırada tamamlayan ve şu anda 12'nci basamakta bulunan Olympique Marsilya'nın daha iyi yerlere gelebilmesi için gerekli kaynak ve cesarete sahip olduklarını ifade etti. McCourt, Olympique Marsilya'nın saha içi ve dışında yaşadığı bazı zorlukların taraftarları olumsuz etkilediğinin farkında olduğunu da belirtti.

ABD'li iş adamı daha önce yaptığı açıklamada kulübe 200 milyon avro yatırım yapacağını bildirmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1993'te elde ettiği zaferle bu organizasyonu kazanan tek Fransız takımı olan Olympique Marsilya, 9 kez Ligue 1 şampiyonu olsa da Paris Saint-Germain'in beş yıl önce Katarlılar tarafından satın alınmasının ardından ligdeki etkisini yitirmişti.