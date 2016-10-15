 Bu hareket başına iş açtı – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Bu hareket başına iş açtı

    Bu hareket başına iş açtı
    , Fransa ekiplerinden 'de forma giyen Serge Auirer için soruşturma açtı. Fildişi Sahili'nin Mali'yi 3-1 yendiği maçta attığı gol sonrası yaşadığı sevinç 23 yaşındaki futbolcunun başına bela oldu. Mali ağlarını havalandırdıktan sonra 'boğaz kesme' hareketi yaparak sevinen Fildişili oyuncunun hakkında centilmenlik dışı tutumu nedeniyle soruşturma başlatıldı.

    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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