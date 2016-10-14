O gol sevinci başını yakacak!
FIFA, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Serge Aurier hakkında, Fildişi Sahili-Mali maçındaki gol sevinci nedeniyle soruşturma açtı.
PSG'li genç yetenek, aynı maçta kafasını sert bir şekilde yere vurarak bilincini kaybeden Malili Moussa Doumbia'nın boğazına kaçan dilini çıkararak hayati bir müdahalede de bulunmuştu.
Öte yandan Fildişi Sahilli savunmacı Aurier, daha önce de tepki çeken davranışlarıyla gündeme gelmişti.
Geçen ay Paris'te polise yumruk attığı gerekçesiyle 2 ay hapse mahkum edilen Serge Aurier, şubat ayında da sosyal medya üzerinden PSG'nin o zamanki teknik direktörü Laurent Blanc hakkında hakaret içeren ifadeler kullanmış ve kulübü tarafından bir ay kadro dışı bırakılmıştı.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:58
- Sneijder’siz 4 seçenek
Toplam 5
Yorum
alperen kırçil ya 3 ya da 4. kurgu olabilir ama kesınlıkle 1 ve 2 olamaz .
- ‘Tiki- Taka’ya dönüş
Toplam 3
Yorum
wolverine82 hocam bizim oyunumuz aynen bu olmalı ama tabiki bu oyuna alıştırmak için en önemli önceliğin caner inde bu şekilde oynamasını sağlaman çünkü caner in ortaları çok etkili ama tıka taka oyun için etkili değil buna ayar çekmen lazım caner i ilk 11 den çıkarmadan
- UEFA hesabından Beşiktaş paylaşımı
Toplam 8
Yorum
wolverine82 Önce Allah ın izni ile sonrada takımımızın başarısı ile yenecez bu Napoliyi ve gruptan çıkıcaz işallah ben çok ümitliyim işallah şans ilede olsa çeyrek final yarı final neden olmasın
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