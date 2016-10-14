 O gol sevinci başını yakacak! – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    O gol sevinci başını yakacak!

    O gol sevinci başını yakacak!

    , Fransa 1. Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'de () forma giyen Serge Aurier hakkında, Fildişi Sahili-Mali maçındaki gol sevinci nedeniyle soruşturma açtı.

    'dan yapılan açıklamada, 2018 Dünya Kupası elemelerinde Fildişi Sahili'nin Mali'yi 3-1 yendiği maçta fileleri havalandıran Aurier'in, gol sevinci sırasındaki centilmenlik dışı hareketleri nedeniyle hakkında ön soruşturma başlatıldığı belirtildi.



    'li genç yetenek, aynı maçta kafasını sert bir şekilde yere vurarak bilincini kaybeden Malili Moussa Doumbia'nın boğazına kaçan dilini çıkararak hayati bir müdahalede de bulunmuştu.

    Öte yandan Fildişi Sahilli savunmacı Aurier, daha önce de tepki çeken davranışlarıyla gündeme gelmişti.

    Geçen ay Paris'te polise yumruk attığı gerekçesiyle 2 ay hapse mahkum edilen Serge Aurier, şubat ayında da sosyal medya üzerinden PSG'nin o zamanki teknik direktörü Laurent Blanc hakkında hakaret içeren ifadeler kullanmış ve kulübü tarafından bir ay kadro dışı bırakılmıştı.

    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 12:58
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