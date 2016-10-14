Fransa'nın köklü kulübü satıldı
Fransa'nın köklü futbol kulüplerinden Auxerre, Çinli şirket ORG tarafından satın alındı.
France Info'ya göre, dün Paris'te toplanan Auxerre yönetim kurulu, kulübün yüzde 60'lık hissesinin Çin grubu ORG Packaging'e devrini onayladı. Söz konusu pay, daha evvel Limido ailesinin elindeydi.
Yönetim kurulunca görev süresi uzatılan Başkan Guy Cotret, Çinli grubun takım için üç yıl içinde 6 milyon avro tutarında ilave yatırım sözü verdiğini söyledi. Başkan Guy, takımın yeni sahiplerinin kulübü ileri götürme konusunda kararlılık gösterdiğini kaydetti.
111 yıllık tarihe sahip Auxerre 1996 yılında Fransa Lig Şampiyonluğu'nu kazanmıştı. Müzesinde dört Fransa Kupası da bulunduran kulüp, son yıllarda sergilediği kötü performans sebebiyle 2. Lig'de mücadele veriyor.
Avrupa futbol piyasasında bu yıl adından sıkça söz ettiren Çinli şirketler, Milan, Liverpool, Atletico Madrid gibi dev kulüplere yüz milyonlarca avro yatırım gerçekleştirdi.
Yönetim kurulunca görev süresi uzatılan Başkan Guy Cotret, Çinli grubun takım için üç yıl içinde 6 milyon avro tutarında ilave yatırım sözü verdiğini söyledi. Başkan Guy, takımın yeni sahiplerinin kulübü ileri götürme konusunda kararlılık gösterdiğini kaydetti.
111 yıllık tarihe sahip Auxerre 1996 yılında Fransa Lig Şampiyonluğu'nu kazanmıştı. Müzesinde dört Fransa Kupası da bulunduran kulüp, son yıllarda sergilediği kötü performans sebebiyle 2. Lig'de mücadele veriyor.
Avrupa futbol piyasasında bu yıl adından sıkça söz ettiren Çinli şirketler, Milan, Liverpool, Atletico Madrid gibi dev kulüplere yüz milyonlarca avro yatırım gerçekleştirdi.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 09:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Advocaat yorumu
Toplam 2
Yorum
Egeli Riekerink yazılır Adam diye okunur
- Gol kralını kaptı
Toplam 1
Yorum
fatih galatasaray en dogru yolu secti galatasaray 5 sene icinde yurt disina futbolcu ithalati firmasi gibi olacak destekliyorum bjk fb ts de bu yolu izlemeli türk futbolu icin
- Helal sana Daçka
Toplam 1
Yorum
Ilker Helal olsun
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