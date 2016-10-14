 Fransa'nın köklü kulübü satıldı – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    Fransa'nın köklü kulübü satıldı

    Fransa'nın köklü kulübü satıldı

    Fransa'nın köklü kulüplerinden , Çinli şirket ORG tarafından satın alındı.

    France Info'ya göre, dün Paris'te toplanan yönetim kurulu, kulübün yüzde 60'lık hissesinin Çin grubu ORG Packaging'e devrini onayladı. Söz konusu pay, daha evvel Limido ailesinin elindeydi.

    Yönetim kurulunca görev süresi uzatılan Başkan Guy Cotret, Çinli grubun takım için üç yıl içinde 6 milyon avro tutarında ilave yatırım sözü verdiğini söyledi. Başkan Guy, takımın yeni sahiplerinin kulübü ileri götürme konusunda kararlılık gösterdiğini kaydetti.

    111 yıllık tarihe sahip Auxerre 1996 yılında Fransa Lig Şampiyonluğu'nu kazanmıştı. Müzesinde dört Fransa Kupası da bulunduran kulüp, son yıllarda sergilediği kötü performans sebebiyle 2. Lig'de mücadele veriyor.

    Avrupa piyasasında bu yıl adından sıkça söz ettiren Çinli , , Liverpool, gibi dev kulüplere yüz milyonlarca avro yatırım gerçekleştirdi.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 09:55
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