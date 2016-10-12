 Fransa'da ayın futbolcusu Cavani – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Fransa'da ayın futbolcusu Cavani

    Fransa'da ayın futbolcusu Cavani

    Paris Saint-Germain'de () forma giyen Uruguaylı golcü Edinson Cavani, Fransa 1. Ligi'nde (Ligue 1) ayın futbolcusu seçildi.

    Ligue 1'de ayın oyuncusunu belirleyen Fransa Profesyonel Futbolcular Birliğinin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'li Cavani'nin üstün performansıyla eylül ayında zirveye çıktığı belirtildi.

    Uruguaylı milli futbolcu, eylül ayında çıktığı 4 maçta 5 gole imza atarken, ligde ise 7 karşılaşmada 8 kez ağları sarsarak gol krallığı yarışını ilk sırada götürüyor.

    Gol sayısıyla Avrupa'nın önemli liglerindeki rakiplerini de geride bırakarak zirveye çıkan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, Ligue 1'de süre aldığı her 63 dakikada bir kez fileleri havalandırdı ve performansıyla PSG'nin eski yıldız golcüsü Zlatan Ibrahimovic'i aratmadı.

    Bu sezon tüm organizasyonlarda 11 gole ulaşan Cavani, bu alanda liderliği ise Manchester Cityli Sergio Agüero ile paylaşıyor.

    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:26
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