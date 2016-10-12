Fransa'da ayın futbolcusu Cavani
Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Uruguaylı golcü Edinson Cavani, Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) ayın futbolcusu seçildi.
Uruguaylı milli futbolcu, eylül ayında çıktığı 4 maçta 5 gole imza atarken, ligde ise 7 karşılaşmada 8 kez ağları sarsarak gol krallığı yarışını ilk sırada götürüyor.
Gol sayısıyla Avrupa'nın önemli liglerindeki rakiplerini de geride bırakarak zirveye çıkan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, Ligue 1'de süre aldığı her 63 dakikada bir kez fileleri havalandırdı ve performansıyla PSG'nin eski yıldız golcüsü Zlatan Ibrahimovic'i aratmadı.
Bu sezon tüm organizasyonlarda 11 gole ulaşan Cavani, bu alanda liderliği ise Manchester Cityli Sergio Agüero ile paylaşıyor.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:26
- Wes kendini yaktı
Toplam 3
Yorum
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İLHAM AZERİ Çampiyonluk falan görmeyeceksiniz, boşuna heveslenmeyin !
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BJK 1903 isin komigi ne biliyormusunuz herkez BEISKTASI elestiriyor da peki neden hep BESIKTASLI oyuncularina transfer teklifi yagiyor cok kötü olduklari icinmi fb desen teklif alan oyuncusu yok belki cinden yada katardan gelir gs desen tek burma var baska varmi ama BESIKTAS kötü hali bu ve an azindan 10 oyuncusuna teklif varsa bu isde bir yanlisilik yokmu beyler ozaman ha renklier ve basin saz ekipleri gine cok gülünc duruma düsüyorsunuz SAMPIYON BESIKTAS :)
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