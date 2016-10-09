Fransız Surface dergisine açıklamalarda bulunan Okocha, Zlatan Ibrahimovic'in Manchester United'a transfer olmasıyla ilgili, "PSG, Ibrahimovic gelmeden de vardı. O, kulüp için fantastik işler çıkardı ancak gidişinden endişeli değilim." ifadelerini kullandı.

PSG'nin son yıllarda yaptığı transferlerle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanmaya çok yaklaştığını belirten Okocha, "Kulüpte bir şeyler şüphesiz olumlu yönde değişecek. Her halükarda Ibrahimovic ebediyen oynayamazdı. Bu projenin onsuz nasıl ilerleyeceğini planlamak lazım. Javier Pastore, Blaise Matuidi ve Thiago Silva bu grubun yeni liderleri olacaktır. " değerlendirmesini yaptı.