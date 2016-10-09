 ''Gidişinden endişeli değilim'' – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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HEPSİ
    09 Ekim 2016, Pazar
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    ''Gidişinden endişeli değilim''

    ''Gidişinden endişeli değilim''

    Bir dönem forması da giyen Nijeryalı futbolcu Augustine "Jay-Jay" Okocha, eski kulübü Paris Saint-Germain'in () Zlatan Ibrahimovic olmadan da olumlu yönde ilerleyeceğini kaydetti.

    Fransız Surface dergisine açıklamalarda bulunan Okocha, Zlatan Ibrahimovic'in Manchester United'a transfer olmasıyla ilgili, ", Ibrahimovic gelmeden de vardı. O, kulüp için fantastik işler çıkardı ancak gidişinden endişeli değilim." ifadelerini kullandı.

    PSG'nin son yıllarda yaptığı transferlerle Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanmaya çok yaklaştığını belirten Okocha, "Kulüpte bir şeyler şüphesiz olumlu yönde değişecek. Her halükarda Ibrahimovic ebediyen oynayamazdı. Bu projenin onsuz nasıl ilerleyeceğini planlamak lazım. Javier Pastore, Blaise Matuidi ve Thiago Silva bu grubun yeni liderleri olacaktır. " değerlendirmesini yaptı.

    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:55
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