''Gidişinden endişeli değilim''
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Nijeryalı futbolcu Augustine "Jay-Jay" Okocha, eski kulübü Paris Saint-Germain'in (PSG) Zlatan Ibrahimovic olmadan da olumlu yönde ilerleyeceğini kaydetti.
Fransız Surface dergisine açıklamalarda bulunan Okocha, Zlatan Ibrahimovic'in Manchester United'a transfer olmasıyla ilgili, "PSG, Ibrahimovic gelmeden de vardı. O, kulüp için fantastik işler çıkardı ancak gidişinden endişeli değilim." ifadelerini kullandı.
PSG'nin son yıllarda yaptığı transferlerle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanmaya çok yaklaştığını belirten Okocha, "Kulüpte bir şeyler şüphesiz olumlu yönde değişecek. Her halükarda Ibrahimovic ebediyen oynayamazdı. Bu projenin onsuz nasıl ilerleyeceğini planlamak lazım. Javier Pastore, Blaise Matuidi ve Thiago Silva bu grubun yeni liderleri olacaktır. " değerlendirmesini yaptı.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:55
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Toplam 14
Yorum
Hasan AYAZ Arkadaşlar, yapılan olumsuz yorumlar rakıplerimizi daha çok sevindiriyoruz biz karadenizliler olarak birlikten yanayız hep destek tam destek takıma destek.
- Demirören inanıyor
Toplam 2
Yorum
061 Baskanda Teknikdirektörde ikiside istifa etmeli.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 76
Yorum
selcuk fenerbahce bir adim öne gitmez bu zihniyet dostluk kardesligi baltalayyan pravakatör hareketler fener taraftarnada sabir versin bu yönetimle
''Gidişinden endişeli değilim'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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