Monaco'dan gol yağmuru
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 8. haftasında, milli oyuncu Mevlüt Erdinç'in forma giydiği Metz ekibi, sahasında Monaco'ya 7-0 mağlup oldu.
Ligue 1'de geçen haftayı galibiyetle kapatan takımlardan Metz ile Monaco, Saint-Symphorien Stadı'nda karşılaştı.
Deplasman ekibi Monaco, ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 7-0 galip ayrılarak tarihi bir skora imza attı. Kırmızı-beyazlıların gollerini 8. dakikada Thomas Lemar, 23. dakikada Valere Germain, 40. dakikada Bernardo Silva, 68. dakikada penaltıdan Fabinho, 72. ve 83. dakikalarda Guido Carrillo ve 89. dakikada Gabriel Boschilia kaydetti. Metz'in Fildişi Sahilli oyuncusu Cheick Doukoure, 60. dakikada hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.
Bu sonuçla Monaco, puanını 19'a yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sahasında farklı skorla yenilen Metz ise 13 puanda kaldı.
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Ukrayna ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilen Mevlüt Erdinç, karşılaşmada 73 dakika forma giydi.
Monaco, önümüzdeki hafta deplasmanda Toulouse ile karşılaşacak. Metz ise Marsilya'ya konuk olacak.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:06
- Muhteşem karşılama
Toplam 4
Yorum
hahah sakat diye oynatılmadan satılan emekesi diyecektin heralde fener için :)
- Aboubakar, Adriano atar
Toplam 9
Yorum
jdmx bu adam sosa gomez ve törenin boşluğunu fazlasıyla kapatır. helal olsun.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 4
Yorum
ABO Baksada bakmasada Biz BEŞİKTAŞ gelenek göreneklerimiz birbirinden değerli oyuncularımızla Tarihin ikinci büyük Beşiktaş başkanıyla Allah nasip ederse bu sezon *** TAKACAĞIZ
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