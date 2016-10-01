Monaco'dan gol yağmuru

Ligue 1'de geçen haftayı galibiyetle kapatan takımlardan Metz ile Monaco, Saint-Symphorien Stadı'nda karşılaştı.

Deplasman ekibi Monaco, ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 7-0 galip ayrılarak tarihi bir skora imza attı. Kırmızı-beyazlıların gollerini 8. dakikada Thomas Lemar, 23. dakikada Valere Germain, 40. dakikada Bernardo Silva, 68. dakikada penaltıdan Fabinho, 72. ve 83. dakikalarda Guido Carrillo ve 89. dakikada Gabriel Boschilia kaydetti. Metz'in Fildişi Sahilli oyuncusu Cheick Doukoure, 60. dakikada hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.

Bu sonuçla Monaco, puanını 19'a yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sahasında farklı skorla yenilen Metz ise 13 puanda kaldı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Ukrayna ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilen Mevlüt Erdinç, karşılaşmada 73 dakika forma giydi.

Monaco, önümüzdeki hafta deplasmanda Toulouse ile karşılaşacak. Metz ise Marsilya'ya konuk olacak.