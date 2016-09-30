PSG'li taraftarlara stat vizesi
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) taraftar grubu Ultra PSG'ye uygulanan stadyum yasağı kaldırıldı.
Açıklamada, taraftar grubu üyelerinin maç biletlerini bireysel başvuruyla alabilecekleri belirtilerek, "Stadyumda şiddet olaylarının yeniden yaşanması durumunda verilen izin kararı yeniden gözden geçirilecek." uyarısında bulunuldu.
PSG yönetimi ile kulübün taraftar grupları geçen hafta biraraya gelmişti. Görüşmeye katılanlardan Collectif Ultras Paris (CUP), PSG tribünleri arasında en şiddet yanlısı grup olarak biliniyor. 1500'den fazla üyesi bulunan grubun, Parc des Princes tribünlerinde daha çok hareketlilik ve destek çağrıları yapması sonucu geçmiş dönemde zaman zaman şiddet olayları yaşanmıştı.
Parc des Princes'te 2010 yılında yaşanan şiddet olayları sırasında bir taraftarın hayatını kaybetmesinin ardından tribün grupları dağıtılmıştı.
Olaylar üzerine yürütülen soruşturmanın sona ermesinin ardından fanatik taraftar gruplarına stada giriş yasağı getirilmişti. Ultra PSG'ye getirilen söz konusu yasağı kaldırmak amacıyla yönetim girişimlerde bulunmuş ve takımın ünlü futbolcusu Matuidi'nin yer aldığı, taraftarlar gruplarını tekrar tribüne davet eden bir video görüntüsü yayınlanmıştı.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 13:21
- Evde yerim çok!
Toplam 3
Yorum
1905 gs sezona 4 asistle başladı hayırlısıyla istikrarlı bir şekilde boyle devam ederse asist kralı da olur şampiyon da ki olacaz allahın izniyle !
- Onun lakabı: Kara Fırtına
Toplam 4
Yorum
mert gerçek olan bir sey varsa fb zorlu ve büyük maçları kadıköyde evinde bir başka güzel oynuyon kolay kolay kaybetmiyor içeride kim gelirse gelsin kadıköyde büyük maçlarda zor yenilir bu fenerbahçem mancesterda kadıköyde bu feneri yenemez basarılar fenerbahçem
- Napoli’den Güneş’e gözdağı!
Toplam 3
Yorum
karakartal Napoli grubumuzdaki en güçlü takım.İtalyan futbolunun son yıllarda yükselen yıldızı.Son derece zorlu bir takım ama gruptan çıkmak istiyorsak bu takımdan 3 puan almak zorundayız.
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