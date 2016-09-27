 Aurier’e 2 ay hapis – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Aurier’e 2 ay hapis

    Aurier’e 2 ay hapis
    'nin Fildişili defans oyuncusu Aurier, polisle girdiği tartışmada şiddet kullandığı gerekçesiyle 2 ay hapisle cezalandırıldı. Oyuncu, yarın Ludogorets ile yapılacak Şampiyonlar Ligi maçında forma giyecek.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:50
    Etiketler:
    PSG
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