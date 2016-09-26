2 ay hapis cezası!
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'in (PSG) Fildişi Sahilli defans oyuncusu Serge Aurier, gece kulübü çıkışı polisle girdiği tartışmada şiddet kullandığı gerekçesiyle 2 ay hapisle cezalandırıldı.
Mayıs ayında Paris'in Şanzelize Bulvarı üzerinde bulunan bir gece kulübünün çıkışında Aurier ve güvenlik görevlileri arasında park sorunu nedeniyle kavga çıkmış, iki taraf da şiddet uygulandığı gerekçesiyle birbirinden şikayetçi olmuştu. Kavgada, boğazı ve yüzüne darbe alan polis memurunun şikayeti kabul edilmişti.
Mahkeme sonrası herhangi bir açıklama yapmayan 23 yaşındaki futbolcuya, ayrıca 2 bin 100 avro para cezası verildi. Aurier, soruşturma sırasında suçlamaları reddetmiş, ilk yumruğun polisler tarafından atıldığını savunarak ayrımcılık yapıldığı iddiasında bulunmuştu.
Serge Aurier, şubat ayında da sosyal medya üzerinde teknik direktörü Laurent Blanc hakkında hakaret içeren ifadeler kullanmış ve kulübü tarafından bir ay kadro dışı bırakılmıştı.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:30
- Quaresma: Kimse bileğimizi bükemez
Toplam 9
Yorum
44istanbul Yüksek yeteneklerini egosuyla mahvediyor. O kadar yetenegi teknik yoksunu Olcaya versen, bu takimi ucurur.
- F.Bahçe seninle gurur duyuyor
Toplam 9
Yorum
Realist Bu adam bu takımın topçusu mu?10 sene daha oynasa 10 gol atamaz, her maç 10 pozisyon harcıyor, berbabere kalsak sorumlulardan biri buydu.
- İsmail Kartal: “Benim sevincim kalbimdedir”
Toplam 27
Yorum
HOCAM ismail hocam senmisin ?
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