2 ay hapis cezası!

Başkent Paris'te görülen davada, mayıs ayında bir gece kulübünün çıkışında Aurier ve polisler arasındaki kavga ele alındı. Savcının 2 ay ertelenmiş hapis cezası talebine karşın hakim, Fildişi Sahilli oyuncuya 2 ay kesinleşmiş hapis cezası verdi. Aurier'nin avukatı, karara itiraz edeceklerini ifade etti. Ayrıca verilen cezanın, oyuncunun çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçına katılmasını engellemeyeceği açıklandı.

Mayıs ayında Paris'in Şanzelize Bulvarı üzerinde bulunan bir gece kulübünün çıkışında Aurier ve güvenlik görevlileri arasında park sorunu nedeniyle kavga çıkmış, iki taraf da şiddet uygulandığı gerekçesiyle birbirinden şikayetçi olmuştu. Kavgada, boğazı ve yüzüne darbe alan polis memurunun şikayeti kabul edilmişti.

Mahkeme sonrası herhangi bir açıklama yapmayan 23 yaşındaki futbolcuya, ayrıca 2 bin 100 avro para cezası verildi. Aurier, soruşturma sırasında suçlamaları reddetmiş, ilk yumruğun polisler tarafından atıldığını savunarak ayrımcılık yapıldığı iddiasında bulunmuştu.

Serge Aurier, şubat ayında da sosyal medya üzerinde teknik direktörü Laurent Blanc hakkında hakaret içeren ifadeler kullanmış ve kulübü tarafından bir ay kadro dışı bırakılmıştı.