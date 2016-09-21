Balotelli Nice'i liderliğe taşıdı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 6. haftasında Nice, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 6. haftasında Nice, sahasında oynadığı ve Mario Balotelli'nin 2 gol attığı maçta Monaco'yu 4-0 yenerek ligin zirvesine yerleşti.
Nice kentindeki Allianz Riviera Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 18. dakikada Paul Baysse ve 31. dakikada Mario Balotelli'nin rakip fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Balotelli ile 69. dakikada bir gol daha bulan Nice, 86. dakikada Alassane Plea ile farkı 4'e çıkardı ve Monaco'yu 4-0 mağlup etti. Monaco'da Tiemoue Bakayoko, 83. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Nice'in bu sezon kadrosuna kattığı İtalyan golcü Mario Balotelli, ligde çıktığı 2 maçta 4 gole ulaştı. 26 yaşındaki forvet, geçen sezon İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Milan formasıyla 20 karşılaşmada 1, 2014-2015 sezonunda da İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile 16 müsabakada 1 gol kaydetmişti.
Böylece Balotelli, son 2 sezonda ligde attığı toplam gol sayısından daha fazlasını bu sezon Nice formasıyla 2 maçta ağlara göndermeyi başardı.
Nice, aldığı bu galibiyetle puanını 14'e yükseltti ve 6. hafta sonunda yenilgisiz olarak liderliğe yerleşti. Monaco ise ligde ilk mağlubiyetini yaşadı ve 13 puanla 3. sıraya geriledi.
Ligue 1'de bugün oynanan 8 maçta şu sonuçlar alındı:
Nice-Monaco: 4-0
Metz-Bordeaux: 0-3
Angers-Caen: 2-1
Guingamp-Lorient: 1-0
Lyon-Montpellier: 5-1
Nantes-Saint-Etienne: 0-0
Bastia-Nancy: 0-0
Rennes-Marsilya: 3-2
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:13
- Vodafone Arena'daki ilk derbi Palabıyık'ın
Toplam 3
Yorum
OlmasadaOlur Tabi hangisi Galatasaraya daha faydalı olur diye düşündüler en sonunda Galatasaraylı olan Ali Palabıyıkta karar kıldılar. TFF biliyor Beşiktaş yenecek en azından hakemle belki maçı berabere bitiririz diye düşünmüşlerdir. Yazık!
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
BJK__ olurmu ya,aziz yıldırım döneminde en çok Şampiyonluk gören Galatasaraydan sonra bu sürece bir Beşiktaşlı olarak bizde talibiz.Biraz daha kalmasında fayda var. Stadımızın yokluğunda kaybettiğimiz prestijimizi yakaladıktan sonra gönderin: ))
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
BJK__ KASIMPAŞA GALİBİYETİ HAVAYIMI SOKTU: )): ))SİZ KASIMPAŞAYI DEĞİL,KASIMPAŞA KENDİ KENDİNİ YENDİ.BİRAZ DİŞLİ RAKİP ÇIKARSA KARŞINIZA KURTULUŞUNUZ OLMAZ.YAHU BEŞİKTAŞ OSMANLI BAŞAKŞEHİR GALATASARAYIN ÖNÜNDE LİGİ BİTİRMENİZ DEMEK,DÜNYA TERS DÖNÜYOR DEMEKLE AYNI.: ))HA BU ARADA KADIKÖYDE BEŞİKTAŞIMI İYİ AĞIRLAYIN 3 PUANI ALIP DÖNÜCEZ.
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