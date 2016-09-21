Balotelli Nice'i liderliğe taşıdı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 6. haftasında Nice, sahasında oynadığı ve Mario Balotelli'nin 2 gol attığı maçta Monaco'yu 4-0 yenerek ligin zirvesine yerleşti.

Nice kentindeki Allianz Riviera Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 18. dakikada Paul Baysse ve 31. dakikada Mario Balotelli'nin rakip fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Balotelli ile 69. dakikada bir gol daha bulan Nice, 86. dakikada Alassane Plea ile farkı 4'e çıkardı ve Monaco'yu 4-0 mağlup etti. Monaco'da Tiemoue Bakayoko, 83. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Nice'in bu sezon kadrosuna kattığı İtalyan golcü Mario Balotelli, ligde çıktığı 2 maçta 4 gole ulaştı. 26 yaşındaki forvet, geçen sezon İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Milan formasıyla 20 karşılaşmada 1, 2014-2015 sezonunda da İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile 16 müsabakada 1 gol kaydetmişti.

Böylece Balotelli, son 2 sezonda ligde attığı toplam gol sayısından daha fazlasını bu sezon Nice formasıyla 2 maçta ağlara göndermeyi başardı.

Nice, aldığı bu galibiyetle puanını 14'e yükseltti ve 6. hafta sonunda yenilgisiz olarak liderliğe yerleşti. Monaco ise ligde ilk mağlubiyetini yaşadı ve 13 puanla 3. sıraya geriledi.

Ligue 1'de bugün oynanan 8 maçta şu sonuçlar alındı:

Nice-Monaco: 4-0

Metz-Bordeaux: 0-3

Angers-Caen: 2-1

Guingamp-Lorient: 1-0

Lyon-Montpellier: 5-1

Nantes-Saint-Etienne: 0-0

Bastia-Nancy: 0-0

Rennes-Marsilya: 3-2