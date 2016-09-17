Cavani attı PSG çoştu
Fransa Ligi 5. haftasında deplasmanda Caen'e konuk olan PSG, Cavani'nin yıldızlaştığı maçta rakibini 6-0'lık skorla geçerek maç fazlası ile liderliğe yükseldi.
Son iki haftada 5 puan kaybeden Paris Saint Germain, Caen deplasmanında adeta şov yaptı. Edinson Cavani'nin biri penaltıdan olmak üzere 4 gol atarak yıldızlaştığı mücadeleyi PSG 6-0 kazandı. Diğer iki gol ise Lucas Moura ve Jean-Kevin Augustin'den geldi. Bu skorla puanını 10'a yükselten Paris ekibi maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturdu. Ev sahibi Caen ise 6 puanda kaldı.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
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