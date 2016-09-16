 Cavani attı PSG çoştu – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Cavani attı çoştu

    Cavani attı PSG çoştu

    Fransa Ligi 5. haftasında deplasmanda Caen'e konuk olan , Cavani'nin yıldızlaştığı maçta rakibini 6-0'lık skorla geçerek maç fazlası ile liderliğe yükseldi.

    Son iki haftada 5 puan kaybeden Paris Saint Germain, Caen deplasmanında adeta şov yaptı. Edinson Cavani'nin biri penaltıdan olmak üzere 4 gol atarak yıldızlaştığı mücadeleyi 6-0 kazandı. Diğer iki gol ise Lucas Moura ve Jean-Kevin Augustin'den geldi. Bu skorla puanını 10'a yükselten Paris ekibi maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturdu. Ev sahibi Caen ise 6 puanda kaldı.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:10
    Etiketler:
    PSG
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