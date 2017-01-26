 Potada derbi günü – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    Potada derbi günü

    Potada derbi günü

    'nde 'nin bu akşamki konuğu ...

    Ülker Sport Arena'daki 'Türk derbisi' 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Son maçında Kazan'ı Rusya'da yenen Kanarya, 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Galatasaray ise 6 galibiyet, 13 mağlubiyetle 14. durumda. 'de Ekpe Udoh'un durumu maç saatinde belli olacak. Sarı-lacivertliler, Abdi İpekçi'de oynanan ilk yarıdaki maçta ezeli rakibini 103-87 mağlup etmişti.
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:05
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