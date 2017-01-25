 Sergiy sadece işine bakıyor – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Sergiy sadece işine bakıyor

    Sergiy sadece işine bakıyor
    'nin transfer gündemindeki , hakkındaki söylentilerle ilgili Ukrayna basınına konuştu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Şimdilik hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Bazı görüşmeler devam ediyor ama o görüşmelere odaklanmış değilim" dedi. Sydorchuk, Kiev ile bu sezon 24 karşılaşmada 4 gol attı.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:43
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