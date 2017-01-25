Kupada hedef zafer
Gruptan çıkmayı garantileyen Kanarya evinde Amed Sportif’i ağırlayacak. Advocaat bu mücadelede daha çok gençlere forma verecek.
Ligde Medipol Başakşehir'i devirerek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda Amed Sportif ile karşı karşıya gelecek Saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi A2 naklen olarak ekranlara getirecek. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Dick Advocaat takımı gruptan 2. sırada çıkmayı garantilediği için daha çok genç futbolcularına şans tanıyacak. İki takımın Diyarbakır'da oynadığı mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu arada İstanbul İl Güvenlik Kurulu önceki gün yaptığı toplantıda Fenerbahçe ile Amed Sportif arasındaki maça rakip taraftarların alınmayacağını duyurmuştu.
RAKİP BEŞİKTAŞ
Fenerbahçe bugün oynayacağı maçla birlikte C Grubu'nu 2. sırada tamamlayacak. Kanarya'nın bir sonraki turdaki rakibi D Grubu'nun lideri Beşiktaş olacak. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşma Vodafone Arena'da olacak.
RAKİP BEŞİKTAŞ
Fenerbahçe bugün oynayacağı maçla birlikte C Grubu'nu 2. sırada tamamlayacak. Kanarya'nın bir sonraki turdaki rakibi D Grubu'nun lideri Beşiktaş olacak. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşma Vodafone Arena'da olacak.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
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ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
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Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
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BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
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