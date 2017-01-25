 Kupada hedef zafer – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Kupada hedef zafer

    Kupada hedef zafer

    Gruptan çıkmayı garantileyen Kanarya evinde ’i ağırlayacak. Advocaat bu mücadelede daha çok gençlere forma verecek.

    Ligde Medipol Başakşehir'i devirerek zirve takibini sürdüren bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda ile karşı karşıya gelecek Saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi A2 naklen olarak ekranlara getirecek. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Dick Advocaat takımı gruptan 2. sırada çıkmayı garantilediği için daha çok genç futbolcularına şans tanıyacak. İki takımın Diyarbakır'da oynadığı mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu arada İstanbul İl Güvenlik Kurulu önceki gün yaptığı toplantıda Fenerbahçe ile Amed Sportif arasındaki maça rakip taraftarların alınmayacağını duyurmuştu.

    RAKİP BEŞİKTAŞ
    Fenerbahçe bugün oynayacağı maçla birlikte C Grubu'nu 2. sırada tamamlayacak. Kanarya'nın bir sonraki turdaki rakibi D Grubu'nun lideri olacak. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşma Vodafone Arena'da olacak.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:23
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