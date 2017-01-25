Fenerbahçe'den bilet tepkisi

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kayserispor yönetiminin, misafir takım taraftarları için ayrılan biletlerin bedelini 150 lira olarak belirlediği vurgulanarak, şöyle denildi:

"Kayseri'de yaşayan ve takımlarını bir futbol sezonunda en fazla bir defa görme fırsatı olan taraftarlarımızın, bu tek müsabakayı izleyebilmesi için Kayserispor yönetimi tarafından belirlenmiş fahiş bilet fiyatının, ne ekonomik ne de mantıksal herhangi bir izahı bulunmamaktadır. Bu uygulamanın karşılıklılık ilkesine de aykırı olduğunu hatırlatmakta yarar görüyoruz. Zira yönetimimiz, ligin ilk yarısında, sahamızda oynanan lig maçında Kayserispor taraftarlarına, taraftarlarımıza uygulanan bilet fiyatının aynısını uygulamış, tüm Migros kale arkası tribününün bilet fiyatını 75 lira belirleyerek, iki kulüp taraftarını birbirinden ayırmamıştır."

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Kayserispor yönetiminin, her şeyden önce Kayseri'de yaşayan ve yılda en çok bir kez takımlarını görme şansına sahip olan Fenerbahçe taraftarlarının ekonomik olarak istismarı niteliğindeki bu karar, büyük bir gayret ile ülkemizde hakim kılınmaya çalışılan dayanışma ve birlik olma anlayışına vurulmuş bir darbe niteliğindedir. Haksız kazancı, yüksek ideallere tercih eden bu anlayışı nefret ile kınıyoruz."

Kayserispor Kulübü yönetiminin uygulamasının, Futbol Disiplin Talimatı'na da aykırı olduğu savunulan açıklamada, "Kendilerinden futbolun yararına olacak hiçbir beklentimiz olmasa da her fırsatta Türk futbolunun ortak faydasından yana olduğunu ifade eden Türkiye Futbol Federasyonunun bu uygulama karşısındaki olası tasarrufunu kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertli kulüp, konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna da başvuruda bulundu.



