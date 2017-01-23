 Melekler rahat: 3-0 – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Melekler rahat: 3-0

    Melekler rahat: 3-0
    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12'nci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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