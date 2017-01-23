F.Bahçe farklı: 76-64
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 14. hafta maçında Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 76-64 yendi. Baştan sona sarı-lacivertli takımın üstünlüğü ile geçen maçın en skore ismi Fenerbahçe'den Quigley (19 sayıyla) oldu.
Kadınlarda toplu sonuçlar:
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol liginde dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: F.Bahçe-Yakı Doğu: 76-64, Bellona AGÜ- Canik Bld.: 65-60, Hatay BB-BOTAŞ: 71-70.
Kadınlarda toplu sonuçlar:
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol liginde dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: F.Bahçe-Yakı Doğu: 76-64, Bellona AGÜ- Canik Bld.: 65-60, Hatay BB-BOTAŞ: 71-70.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
F.Bahçe farklı: 76-64 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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