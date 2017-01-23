 F.Bahçe farklı: 76-64 – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    F.Bahçe farklı: 76-64

    F.Bahçe farklı: 76-64
    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 14. hafta maçında Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 76-64 yendi. Baştan sona sarı-lacivertli takımın üstünlüğü ile geçen maçın en skore ismi 'den Quigley (19 sayıyla) oldu.

    Kadınlarda toplu sonuçlar:
    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol liginde dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: F.Bahçe-Yakı Doğu: 76-64, Bellona AGÜ- Canik Bld.: 65-60, Hatay BB-BOTAŞ: 71-70.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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