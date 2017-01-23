270 dakika 3 şut!
Fenerbahçe, Kadıköy'deki büyük maçlarda savunmada vidaları öyle bir sıktı ki Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir adeta hücumda yok oldu gitti. Sarı-lacivertliler bu kritik 270 dakikada güçlü rakiplerine karşı sadece 3 isabetli şut izni verdi.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gözler Yazıcı’da
Toplam 4
Yorum
Fiko Aynı mesut Özil az hareketli olursa
- Skandal ve ucuz!
Toplam 21
Yorum
Ziya GS düşmanlığından net gole çamur atıyorsunuz , ayıp ayıp. Penaltı anında işin vardı göremedin sanırım, bir yorumun yok da.
- ''Beşiktaş’tan asla ayrılmam!''
Toplam 8
Yorum
gırmançi taliscanın bonservisini alacağız görün bakın renkliler sezon sonu uefa kriterleri gibi bir durum söz konusu olmayacak renkliler düşünsün
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