Sow gecikecek!
Afrika Uluslar Kupası'na giden Sow'un dönüşü gecikecek. Golcünün ülkesi Senegal, kupanın B Grubu'nda liderliği garantileyip üst tura çıktı. Çeyrek final maçlarının 28 Ocak'ta oynanacak olması nedeniyle 30 yaşındaki Sow'un bu tarihten önce dönme ihtimali kalmadı. Bu durumda Sow en iyi ihtimalle Kayserispor maçında yok.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:57
FOTOMAÇ GÜNDEM
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