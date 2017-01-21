''Şampiyonluğa inanıyorum''
''En başta burada olsaydım daha farklı bir kadro kurardım. Taraftara ihtiyacımız var ama onları sadece derbilerde görüyoruz. Ben hâlâ bu kadroyla da şampiyon olacağımıza inanıyorum. Şansımızı artırmak için Başakşehir maçını kazanmamız gerekiyor.''
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Başakşehir maçı öncesi tesislerde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hollandalı teknik adam, zor bir dönemde sarı-lacivertli takımın başına geçtiğine dikkat çekerek, "Bize sunulan kadro, başka birinin kadrosuydu. Bence iyi bir şekilde dengelenmemişti. En başta burada olsaydım kadroyu farklı yapardım" dedi. Tecrübeli hoca, "Yine de fena iş yapmadığımızı düşünüyorum. Şu ana dek Avrupa'da iyi iş çıkardık. Diğer yandan sahamızda kaybettiğimiz puanlar gerçekten inanılmaz" ifadelerini kullandı.
DERBİLER SORUN OLMAZ
Ligde ikinci yarının yeni başladığını vurgulayan Advocaat şöyle devam etti: "Şampiyonluk şansımız için Başakşehir maçını kazanmalıyız. Onlarla oynadığımız ilk maçta iyi olan taraf bizdik ama bizi yendiler. Onların o zamanki kadrosuna bakıyorum sadece bir farklı oyuncu var, bizde ise 7-8 farklı oyuncu olacak. Aslında bu her şeyi açıklıyor." Tecrübeli çalıştırıcı, ikinci yarıda Galatasaray ve Beşiktaş derbilerini deplasmanda oynayacaklarının hatırlatılması üzerine ise, "Biz en iyi sonuçlarımızı deplasman maçlarında almışız. Hemen hemen bütün deplasman maçlarımızı kazanmışız" diyerek bunun sorun olmayacağını kaydetti.
TARAFTARIMIZ GELMELİ
Taraftara sitem eden Advocaat, "F.Bahçe büyük bir kulüp. Bizim taraftara ihtiyacımız var ama şu anda onları stadımızda göremiyoruz. Sadece G.Saray ve Beşiktaş'a karşı oynadığımız maçlarda görebiliyoruz. Bunu anlayamıyorum" diye konuştu. Şampiyonluk inancını koruduğunu da dile getiren Dick; sözlerini şöyle tamamladı:
GERÇEKÇİ BAKIYORUM
"Söylediklerime baktığınızda belki çok olumsuz olduğumu düşünüyorsunuz ama ben sadece gerçekçi bakmaya gayret ediyorum. Ben hâlâ bu kadroyla şampiyon olacağımıza inanıyorum. Takım içinde daha iyi bir kombinasyon oluşturabilirsek işler daha kolay olur."
ELİMDE MEHMET GİBİ BİRİSİ YOK
"Aatıf'ı Mehmet Ekici'nin takasında kullanmak bizim fikrimiz değildi. Elimizde ön tarafta çok fazla oynayan oyuncu var ama Mehmet (Ekici) gibi birisi yok. Trabzonspor da Aatıf'ı istedi. Biz de Mehmet'i isteyince süreç bu şekilde gelişti."
UZATMA TALEBİ GELMEDİ
(Seneye de F.Bahçe'de kalacak mısınız?) "Burada kupalar kazanmak önemli. Herkesin oyunumuzdan mutlu olması bizim için önem taşıyor ama önümüzdeki sezonla ilgili konuşmak için hala çok erken. Zaten kulüpten de böyle bir talep gelmedi."
ALPER KANAT DEĞİL
"Sahamızdaki Adanaspor maçını kazanmamız gerekiyordu. Takım olarak özellikle ilk yarıda berbat bir mücadele ortaya koyduk. Alper Potuk'u ise (oynatmadığı için eleştirilmişti) kanat değil, orta saha oyuncusu olarak görüyorum."
AATIF'A HAKSIZLIK YAPILIYOR
"Adanaspor maçında Aatıf diğer oyunculardan iyi ya da kötü değildi. Takım halinde kötü bir görüntü sergiledik. Bana göre ona haksızlık yapılıyor. Çünkü çok kaliteli bir oyuncu. İnsanlar onun hakkında neden bu kadar olumsuz düşünüyor anlamıyorum."
Emre BOL
DERBİLER SORUN OLMAZ
Ligde ikinci yarının yeni başladığını vurgulayan Advocaat şöyle devam etti: "Şampiyonluk şansımız için Başakşehir maçını kazanmalıyız. Onlarla oynadığımız ilk maçta iyi olan taraf bizdik ama bizi yendiler. Onların o zamanki kadrosuna bakıyorum sadece bir farklı oyuncu var, bizde ise 7-8 farklı oyuncu olacak. Aslında bu her şeyi açıklıyor." Tecrübeli çalıştırıcı, ikinci yarıda Galatasaray ve Beşiktaş derbilerini deplasmanda oynayacaklarının hatırlatılması üzerine ise, "Biz en iyi sonuçlarımızı deplasman maçlarında almışız. Hemen hemen bütün deplasman maçlarımızı kazanmışız" diyerek bunun sorun olmayacağını kaydetti.
TARAFTARIMIZ GELMELİ
Taraftara sitem eden Advocaat, "F.Bahçe büyük bir kulüp. Bizim taraftara ihtiyacımız var ama şu anda onları stadımızda göremiyoruz. Sadece G.Saray ve Beşiktaş'a karşı oynadığımız maçlarda görebiliyoruz. Bunu anlayamıyorum" diye konuştu. Şampiyonluk inancını koruduğunu da dile getiren Dick; sözlerini şöyle tamamladı:
GERÇEKÇİ BAKIYORUM
"Söylediklerime baktığınızda belki çok olumsuz olduğumu düşünüyorsunuz ama ben sadece gerçekçi bakmaya gayret ediyorum. Ben hâlâ bu kadroyla şampiyon olacağımıza inanıyorum. Takım içinde daha iyi bir kombinasyon oluşturabilirsek işler daha kolay olur."
ELİMDE MEHMET GİBİ BİRİSİ YOK
"Aatıf'ı Mehmet Ekici'nin takasında kullanmak bizim fikrimiz değildi. Elimizde ön tarafta çok fazla oynayan oyuncu var ama Mehmet (Ekici) gibi birisi yok. Trabzonspor da Aatıf'ı istedi. Biz de Mehmet'i isteyince süreç bu şekilde gelişti."
UZATMA TALEBİ GELMEDİ
(Seneye de F.Bahçe'de kalacak mısınız?) "Burada kupalar kazanmak önemli. Herkesin oyunumuzdan mutlu olması bizim için önem taşıyor ama önümüzdeki sezonla ilgili konuşmak için hala çok erken. Zaten kulüpten de böyle bir talep gelmedi."
ALPER KANAT DEĞİL
"Sahamızdaki Adanaspor maçını kazanmamız gerekiyordu. Takım olarak özellikle ilk yarıda berbat bir mücadele ortaya koyduk. Alper Potuk'u ise (oynatmadığı için eleştirilmişti) kanat değil, orta saha oyuncusu olarak görüyorum."
AATIF'A HAKSIZLIK YAPILIYOR
"Adanaspor maçında Aatıf diğer oyunculardan iyi ya da kötü değildi. Takım halinde kötü bir görüntü sergiledik. Bana göre ona haksızlık yapılıyor. Çünkü çok kaliteli bir oyuncu. İnsanlar onun hakkında neden bu kadar olumsuz düşünüyor anlamıyorum."
Emre BOL
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu gurur Hami ve Abdullah’ın
Toplam 15
Yorum
ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
- Kerim Frei'dan Beşiktaş'a veda!
Toplam 4
Yorum
Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
- Caceres’ten vazgeçildi
Toplam 23
Yorum
ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
''Şampiyonluğa inanıyorum'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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