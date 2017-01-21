Rakip Galakticos
Dünyada büyük bir ilgiyle karşılanan ve yaklaşık 130 milyon oyuncunun yakından takip ettiği League of Legends'ın Türkiye Şampiyonluk Ligi'nde yer alacak 1907 Fenerbahçe Derneği Espor Takımı, turnuvadaki ilk karşılaşmasına bugün çıkıyor. Şampiyonluk hedefiyle yolan çıkan takımın ilk karşılaşmasında ise rakibi Galakticos olacak.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu gurur Hami ve Abdullah’ın
Toplam 15
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
- Kerim Frei'dan Beşiktaş'a veda!
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
- Caceres’ten vazgeçildi
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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