 Milan'la son tango – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    'la son tango

    Milan'la son tango

    32 yaşındaki tangocu ile anlaşan F.Bahçe, ’ın inadını kırmaya çalışıyor. Bonservis için 7.5 milyon euro’da direten Çizme ekibi ile ikna turları son aşamada.

    'de bir süredir görüşmelerin sürdüğü Beşiktaş'ın eski futbolcusu Jose Sosa konusunda her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giden yöneticiler Ali Yıldırım ile Önder Fırat, Arjantinli orta saha ile biraraya gelmiş, sarı-lacivertli idareciler olumlu geçen buluşma sonrası Sosa'dan "Benden yana sorun yok. Milan'ı ikna edin geleyim" yanıtını almışlardı.

    Fenerbahçe'nin bu gelişmenin ardından Milan'ın kapısını çalıp İtalyan yetkililerle masaya oturduğu bildirildi. Transferin gerçekleşmesi için büyük oranda anlaşan iki ku lübün el sıkışamadığı tek nokta ise bonservis bedeli. Sosa'yı elden çıkarmaya sıcak bakan 'ın buna rağmen 7.5 milyon euro'da direttiği kaydedilirken, sarı-lacivertlilerin bu rakamı aşağıya çekmek için yoğun uğraş verdiği gelen haberler arasında.

    NAPOLİ MAÇINI BEKLİYOR
    32 yaşındaki oyuncuyu ilk etapta kiralamak isteyen Fenerbahçe'nin sezon sonunda 2 yıllık sözleşme imzalatmayı düşündüğü Sosa'ya vereceği senelik ücretin ise 3 milyon euro olduğu bilgisi paylaşıldı. Milan'ın bugün oynayacağı Napoli karşılaşmasına ilk 11'de başlaması beklenen ve bu işin bitmesi için çok istekli olan Sosa'nın, iyi bir performans gösterip Fenerbahçelileri etkilemek istediği de İtalyan basınında dile getiriliyor.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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