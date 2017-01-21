 Kadir’e sözleşme – Fotomaç – 21 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kadir’e sözleşme

    Kadir’e sözleşme
    , genç takım oyuncularından Kadir ile profesyonel sözleşme yaptı. Kararın teknik direktör Dick Advocaat'ın oyuncuyu izleyip, beğenmesinin ardından alındığı bildirildi. 17 Ocak'ta profesyonel olan Kadir, 18 Ocak'ta Gençlerbirliği ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de sahaya çıktı ve performansıyla tam not aldı.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kadir’e sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.