 Hoş geldin Bahar – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Hoş geldin Bahar

    Hoş geldin Bahar
    F.Bahçe Kadın Voleybol Takımı, milli takım oyuncusu Bahar Toksoy Guidetti'yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, başarılı orta oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bahar Toksoy Guidetti'ye 'ye hoşgeldin diyoruz."
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:39
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