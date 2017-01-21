Hoş geldin Bahar
F.Bahçe Kadın Voleybol Takımı, milli takım oyuncusu Bahar Toksoy Guidetti'yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, başarılı orta oyuncu Bahar Toksoy Guidetti ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bahar Toksoy Guidetti'ye Fenerbahçe'ye hoşgeldin diyoruz."
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu gurur Hami ve Abdullah’ın
Toplam 15
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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