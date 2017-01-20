Fenerbahçe, Bahar Toksoy Guidetti'yi transfer etti

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, milli takım oyuncusu Bahar Toksoy Guidetti'yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, başarılı orta oyuncu Bahar Toksoy Guidetti ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bahar Toksoy Guidetti'ye Fenerbahçe'ye hoşgeldin diyor, kendisine Kadın Voleybol Takımımızda başarılar diliyoruz."