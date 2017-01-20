Fenerbahçe, Bahar Toksoy Guidetti'yi transfer etti
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, milli takım oyuncusu Bahar Toksoy Guidetti'yi kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, başarılı orta oyuncu Bahar Toksoy Guidetti ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bahar Toksoy Guidetti'ye Fenerbahçe'ye hoşgeldin diyor, kendisine Kadın Voleybol Takımımızda başarılar diliyoruz."
"Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, başarılı orta oyuncu Bahar Toksoy Guidetti ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bahar Toksoy Guidetti'ye Fenerbahçe'ye hoşgeldin diyor, kendisine Kadın Voleybol Takımımızda başarılar diliyoruz."
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yıldırım’a 6.5 ay
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR MUZO TAKIMIN MAÇ KAZANMA AZMİ YOK. HAKEM HAKEM YETER ARTIK..SEN ÖNCE Bİ KENDİNE BAK.
- Yıldırım’a 6.5 ay
Toplam 19
Yorum
FENERBAHÇE SÜRESİZ BİR CEZA YOK MU..BU ADAMDAN KURTULSAK.
- Galatasaray'ın Karabükspor kadrosu belli oldu
Toplam 7
Yorum
ASLANKRAL BU MAÇ IN KADROSU MUSLERA-CAROLE-HAKAN-AHMET-LİNNES-SELÇUK-DE JONG-BRUMA-JOSUE-G.RODRIGUES-PODOLSKİ 11 İ OLMALI
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