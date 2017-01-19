F.Bahçe'den Beşiktaş'a misilleme
İki ezeli rakip arasındaki transfer savaşında sarı-lacivertliler yeni bir cephe açtı ve Beşiktaş’ın ilgilendiği Jackson Martinez’e kancayı taktı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Samuel Eto'o ile başlayıp Mehmet Ekici ile devam eden transfer savaşı giderek ilginç bir hal alıyor.
Sarı-lacivertli ekibin, bir süredir Beşiktaş'ın ilgilendiği Jackson Martinez için Guangzhou Kulübü'yle temas kurduğu bildirildi. Fenerbahçe'nin Çin ekibinin Asbaşkanı Yongzhuo Liu ile görüştüğü ve kulübünden astronomik ücret alan Kolombiyalı golcüyü kiralamak istediğini ilettiği öğrenildi.
Sarı-lacivertli ekibin, bir süredir Beşiktaş'ın ilgilendiği Jackson Martinez için Guangzhou Kulübü'yle temas kurduğu bildirildi. Fenerbahçe'nin Çin ekibinin Asbaşkanı Yongzhuo Liu ile görüştüğü ve kulübünden astronomik ücret alan Kolombiyalı golcüyü kiralamak istediğini ilettiği öğrenildi.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe'den Beşiktaş'a misilleme
Toplam 1
Yorum
Temple Feneri mi alacak? Hiç parasının olmadığı zamanda ve gerek olmadığı halde :) Fenerin son çırpınışları
- Kadıköy’ü hatırlattı
Toplam 1
Yorum
GSİBOM SEN GİTTİN TADIMIZ KALMADI BE MELO
- Yeter Demirören
Toplam 1
Yorum
koyulacivert Alıştığımız bir söyleşi..Normaldir
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