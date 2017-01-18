 Özür diledi – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Özür diledi

    Özür diledi
    Islıklanmasının ardından tribünlere el kol işaretleri yaparak karşılık veren Aatıf, yaptığının yanlış olduğunu söyleyerek özür diledi. Faslı orta saha, "O an ne yapacağımı şaşırdım. Takıma faydalı olmak istemiştim ama olmadı. Herkesten özür dilerim" diye konuştu.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:54
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