Oleksandr Karavaev ilk golünü attı!
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gençler ve Fener yenişemedi
Toplam 18
Yorum
erol insan ıkı macda da kırmızı kart görurmu arkadas amatör futbolcu yapmaz senın yaptını ismail yazıklar olsun sana
- Yıldırım Demirören'den Aziz Yıldırım'a hakem cevabı
Toplam 2
Yorum
erol sen bjk olan diyet borcunu son 2 sezondur ıyı ödedin sayın yıldırım bunu kör olan sagır olan ınsanlar bile anladı utanmadan hala konusuyor
- İşte yeni Muhammed Ali
Toplam 10
Yorum
m b biz seninleyiz
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