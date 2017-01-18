 Oleksandr Karavaev ilk golünü attı! – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    ilk golünü attı!

    Oleksandr Karavaev ilk golünü attı!

    Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. hafta maçında , Ankara'da 'ne konuk oluyor.

    Mücadelenin ilk golü yeni transfer Oleksandr Karavaev'de geldi. 24. dakikada Ukraynalı yıldız sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

    Sarı-lacivertli forma ile ilk golünü atan Karavaev büyük sevinç yaşadı.


    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:37
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