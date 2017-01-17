 ''Yenemezsek geçmiş olsun!'' – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    ''Yenemezsek geçmiş olsun!''

    ''Yenemezsek geçmiş olsun!''

    Adanaspor maçı sonrası kaptan Volkan önderliğinde kritik yapan futbolcular Başakşehir maçı için, “Kadıköy’de bir final maçı oynayacağız. Yendik yendik, yenemedik geçmiş olsun” görüşünde birleşti.

    Kadıköy'de Adanaspor'dan şampiyonluk yolunda ağır hasar alan Fenerbahçe'de futbolcular, maç sonrası kendi aralarında kaptan Volkan Demirel'in öncülüğünde durum değerlendirmesi yaptılar. Mücadelede ortaya koydukları futbolda organizasyon eksikliği olduğunu kabul eden oyuncular, maçın ilk yarısında sezonun en kötü oyununu sergilediklerini itiraf ettiler. Sarı-lacivertli futbolcular, bundan sonra kaybedecekleri her puanın kendilerini şampiyonluktan biraz daha uzaklaştıracağı düşüncesini iyiden iyiye taşıdıklarını belirttiler.

    MAZERETE SIĞINMAK YOK
    Lider Başakşehir'i şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için mutlaka yenmek zorunda olduklarını vurgulayan oyuncular, "Bu maç son şansımız. Yine puan kaybedersek şampiyonluk şansımız biter. 'Takımda şu yok, bu yok' mazeretine sığınmamalıyız. Pazar günü Kadıköy'de bir final maçı oynayacağız. Yendik yendik, yenemedik geçmiş olsun" fikrini savundular.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:06
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