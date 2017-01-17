''Yenemezsek geçmiş olsun!''
Adanaspor maçı sonrası kaptan Volkan önderliğinde kritik yapan futbolcular Başakşehir maçı için, “Kadıköy’de bir final maçı oynayacağız. Yendik yendik, yenemedik geçmiş olsun” görüşünde birleşti.
MAZERETE SIĞINMAK YOK
Lider Başakşehir'i şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için mutlaka yenmek zorunda olduklarını vurgulayan oyuncular, "Bu maç son şansımız. Yine puan kaybedersek şampiyonluk şansımız biter. 'Takımda şu yok, bu yok' mazeretine sığınmamalıyız. Pazar günü Kadıköy'de bir final maçı oynayacağız. Yendik yendik, yenemedik geçmiş olsun" fikrini savundular.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:06
- Kebaplı gönderme
Toplam 24
Yorum
Ispanyol Podolski karakteri bozuk bir oyuncu. Yillar once munih formasi giyerkende mac esnadinda nuri sahine yine boyle terbiyesizlik yapmisti.
- Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı
Toplam 31
Yorum
texasli adamlardaki Fenerbahce kompleksine bak. Besiktasa gitmedin kadro disisin. Oysa ortadaki rakamlar Fenerden yana olmasina ragmen.
- İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü
Toplam 7
Yorum
hahahahhaha korunuyosun gelmişin bide bıdı bıdı yapıyon onların verilmeyen penaltısı nerde takdir haklarının eşit kullanımı nerde tff ile el ele şampion
''Yenemezsek geçmiş olsun!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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