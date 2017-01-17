Sosa için Milano çıkarması
Mehmet Ekici transferinde sonuca ulaşamayan F.Bahçe yönetimi rotayı eski Beşiktaşlı Jose Sosa’ya çevirdi. Beyaz TV’de yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, Arjantinli yıldız için İtalya’ya gitti.
ALMANYA'DAN DA İKİ TALİP
Öte yandan Sosa'ya Almanya'dan da iki kulübün talip olduğu dile getirildi. Mainz ve Werder Bremen'in 31 yaşındaki Arjantinli için kesenin ağzını açtığı ifade edildi. Kariyerinde daha önce Estudiantes, Bayern Münih, Napoli, Metalist Kharkiv, Atletico Madrid gibi takımlarda oynayan Sosa, Beşiktaş'ta çıktığı 78 maçta 14 gol attı.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:06
- Kebaplı gönderme
Toplam 24
Yorum
Ispanyol Podolski karakteri bozuk bir oyuncu. Yillar once munih formasi giyerkende mac esnadinda nuri sahine yine boyle terbiyesizlik yapmisti.
- Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı
Toplam 31
Yorum
texasli adamlardaki Fenerbahce kompleksine bak. Besiktasa gitmedin kadro disisin. Oysa ortadaki rakamlar Fenerden yana olmasina ragmen.
- İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü
Toplam 7
Yorum
hahahahhaha korunuyosun gelmişin bide bıdı bıdı yapıyon onların verilmeyen penaltısı nerde takdir haklarının eşit kullanımı nerde tff ile el ele şampion
Sosa için Milano çıkarması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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