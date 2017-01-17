Sola Köybaşı

Adana beraberliği sonrası başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör Dick Advocaat oyuncuları eleştirmişti. Kanarya'da operasyon vakti geldi. Buna göre sol bekte Hasan Ali'nin yerine İsmail Köybaşı'nın oynaması bekleniyor. Alper de 11'e monte edilecek. En büyük değişiklik ise Kanarya'nın çift forvete dönecek olması.