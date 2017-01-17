Dipten çıkamadı

F.Bahçe kağıt üzerinde 3 puan yazdığı maçlarda şaşırttı. Alanya, Adana ve Kayseri’yi yenemedi

Kanarya eskiden Kadıköy'de önüne geleni devirerek başarıdan başarıya koşardı. Ancak bu sezon sarı-lacivertliler eski günlerini mumla arıyor. İç sahada oynadığı 9 maçın sadece 4'ünü kazanan Fenerbahçe, 4 beraberlik, 1 de mağlubiyet gördü. Bursaspor'a kaybeden Dick Advocaat'ın öğrencileri derbi maçta Beşiktaş'la golsüz berabere kaldı. Kanarya asıl darbeyi ise ligin alt sıralarında yer alan takımlardan yedi. Maç oynanmadan ağır favori olduğu Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor ve Adanaspor'u Ülker Stadı'nda mağlup edemeyerek taraftarlarını üzdü.



AKDENİZ'DE BATTI

Fenerbahçe, 14. basamaktaki Alanya, 16. sırada bulunan Kayseri ve 17. Adanaspor'u kendi evinde yenmeyi başaramadı. Sarı- lacivertliler, Alanya ile 1-1, Kayseri ile 3-3, Adanaspor ile 2-2'lik eşitliği bozamadı. Sarı- lacivertliler Akdeniz ekiplerini de yenemedi. Adana ve Alanya ile sahasında berabere kalan Fenerahçe, deplasmanda Antalyaspor'a 1-0'lık skorla boyun eğmişti.