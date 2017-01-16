U21 tek golle kazandı
F.Bahçe U21 Takımı, 17. hafta maçında, Dereağzı'nda Adana ile oynadığı mücadeleyi 1-0 kazandı. Sarı-lacivertli ekibin tek golünü 43'te Görkem Bitin attı. F.Bahçe 41 puanla liderliğini sürdürdü.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 3
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Toplam 1
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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